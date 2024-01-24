Ученые из Новосибирска нашли пользу в замороженных продуктах

Ученые НЭТИ рассказали о пользе замороженных продуктов, а также о том, как правильно их размораживать.

— Некоторые овощи и фрукты после замораживания могут сохранить большую часть своих питательных веществ, поэтому в замороженном виде будут даже полезнее свежих. К таким продуктам можно отнести зелень, например, шпинат, — отмечает Евгений Турло, доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ.

При заморозке некоторых ягод и фруктов питательные вещества выходят наружу. Например, из лимона таким образом можно добыть в двадцать раз больше полезных веществ. Но не стоит забывать, что не все овощи и фрукты подходят для такого способа, а некоторым и вовсе заморозка противопоказана.

— К таким продуктам относятся огурцы, помидоры, листья салата, — отметил ученый.

Стоит также учесть, что нельзя размораживать продукты в горячей и теплой воде.

— Резкий перепад температуры может привести к разрушению клеток и продукт «потечет», ― подчеркивает Лада Рождественская, заведующая кафедрой технологии и организации пищевых производств НЭТИ.

Для того, чтобы продукт отдал больше полезных свойств нужен поэтапный процесс. Также стоит учесть и правильное хранение продукта при температуре в –18°C и ниже и в герметичной упаковке.

— Вакуумная упаковка идеально подойдет для хранения продуктов с запахом: сыров, мяса, рыбы, морепродуктов. Также вакуумирование защищает содержимое от влаги и окисления, — отметила Рождественская.

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