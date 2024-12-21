Тариф на капремонт вырастет почти на 25 процентов в Новосибирской области

С 1 января 2025 года в Новосибирской области снова резко повышается тариф на капитальный ремонт. Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения будет составлять 19,29 рубля в месяц.

— Например, при общей площади помещения 51 кв. м. и ставке взноса на 1 кв. м 19,29 руб. ежемесячный платеж составит 983,79 руб. (51х19,29 руб. = 983,79 руб.), — пояснили в региональном Фонде модернизации ЖКХ.

Напомним, в 2024 году тариф на капремонт составляет 15,52 рублей за квадратный метр, то есть, в 2025 году он вырастет на 24.29%.

Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается четвертый год подряд. В 2022 году, по сравнению с 2021, тарифы на капремонт выросли на 25,4%, в 2023 году в регионе действовал тариф на капремонт 12,53 рублей за квадрат. По сравнению с 2022 годом тариф вырос на 25%, в 2024 году динамика составила 23,86%.

Несмотря на рост тарифа, в регионе нарастает недоремонт из-за невыполнения программы капремонта.

По данным Фонда капремонта многоквартирных домов, на на 20 марта 2024 года в программу капремонта в регионе включено 13539 многоквартирных домов площадью 69,2 млн кв метров. На 1 октября 2024 года по плану прошлых лет в 2024 году был запланирован ремонт 230 МКД площадью 454 тысячи кв м, план на 2024 год — 364 МКД, 1,3 млн кв метров жилья. При этом в 2024 году по плану прошлых лет завершен ремонт в 27 домах площадью 55 тысяч кв метров, по плану 2024 году — в 325 домах, 1,2 млн кв м.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планировали капитально отремонтировать 1667 домов. Однако, в муниципалитете заявляли, что эта задача невыполнима.