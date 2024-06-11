Почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске

Октябрьский мост отремонтирован на 48%. Об этом сообщил еженедельном аппаратном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.
—Работы идут в графике, — добавил он.
Напомним, основные работы по ремонту моста мэрия планирует завершить в тёплое время года — к концу октября мост полностью должен быть открыт для движения транспорта. Чтобы работа двигалась быстрее, были привлечены две дополнительные подрядные организации.
Сергей Эпов добавил, что на сегодняшний день в городе помимо Октябрьского моста, ремонтные работы ведутся на следующих искусственных сооружениях:
Кроме того, за счет городского бюджета продолжается ремонт двух пешеходных мостов на остановке «Звездная» и «Завод торгового оборудования» на улице Большевистская.
Ямочным ремонтом за прошедшую неделю в Новосибирске отремонтировано 6,5 тыс кв. метров улично-дорожной сети, нанесено 338 тысяч погонных метров дорожной разметки. С начала весеннего периода дорожники нанесли 1,2 миллиона погонных метров дорожной разметки из 2,5 миллионов планированных.
Ранее редакция сообщала о том, что в ГК «ВИС» оценили перспективы четвертого моста в Новосибирске.
Источник фото: телеграм-канал МКУ «Гормост». автор- пресс-служба
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