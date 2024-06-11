Почти на 50% отремонтирован Октябрьский мост в Новосибирске

Октябрьский мост отремонтирован на 48%. Об этом сообщил еженедельном аппаратном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

—Работы идут в графике, — добавил он.

Напомним, основные работы по ремонту моста мэрия планирует завершить в тёплое время года — к концу октября мост полностью должен быть открыт для движения транспорта. Чтобы работа двигалась быстрее, были привлечены две дополнительные подрядные организации.

Сергей Эпов добавил, что на сегодняшний день в городе помимо Октябрьского моста, ремонтные работы ведутся на следующих искусственных сооружениях:

Мост через реку Иня по улице Бердское шоссе. Строительная готовность объекта составляет 5%;

Димитровский мост. Строительная готовность 3%;

Путепровод по улице Фрунзе. Строительная готовность 5%;

Путепровод по улице Добролюбова. Продолжается разработка проектной документации.

Кроме того, за счет городского бюджета продолжается ремонт двух пешеходных мостов на остановке «Звездная» и «Завод торгового оборудования» на улице Большевистская.

Ямочным ремонтом за прошедшую неделю в Новосибирске отремонтировано 6,5 тыс кв. метров улично-дорожной сети, нанесено 338 тысяч погонных метров дорожной разметки. С начала весеннего периода дорожники нанесли 1,2 миллиона погонных метров дорожной разметки из 2,5 миллионов планированных.

Ранее редакция сообщала о том, что в ГК «ВИС» оценили перспективы четвертого моста в Новосибирске.