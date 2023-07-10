Более 43 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в консолидацию электросетей за первое полугодие 2023 года

Основная цель этого процесса — обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей.

Необходимо отметить, что сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями обозначено Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013 года.

За последние 3 года новосибирскими энергетиками проделана масштабная работа:

создана постоянно действующая Комиссия по приобретению объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ);

разработаны принципы оценки технического состояния, правового статуса и порядок приобретения ОЭСХ, в частности;

проведена ревизия бесхозяйных ОЭСХ по её результатам определены типовые мероприятия по выявлению и признанию права собственности на бесконтрольно функционирующие объекты;

и ещё целый ряд организационно-технических мероприятий.

Только за первое полугодие 2023 года АО «РЭС» приобретено в собственность 99 км линий электропередачи и 26 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 60 объектов электросетевого хозяйства Объем вложений компании в консолидацию электросетевой инфраструктуры в отчетном периоде превысил 43 млн рублей, что значительно превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.

Развитая инфраструктура, оснащенность разнообразной современной техникой и оборудованием, высокий профессионализм и многолетний опыт сотрудников АО «РЭС является гарантией высокого уровня эксплуатации электрических сетей на территории региона. Поэтому консолидация электросетевых объектов имеет явные преимущества для конечных потребителей, ведь они получат качественное и надежное электроснабжение. Но и собственникам энергообъектов консолидация не менее выгодна, потому что передача электросетей позволит им снять с себя текущие расходы и риски по содержанию этого непрофильного актива.

Вся информация по процедуре, необходимая для владельцев электросетей, представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», где также доступны для скачивания типовые формы документов и реализована возможность подать заявку в один клик.