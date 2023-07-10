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Более 43 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в консолидацию электросетей за первое полугодие 2023 года

  • 10/07/2023, 09:00
АО «РЭС», являясь не просто крупнейшей электросетевой компанией Новосибирской области, а системообразующим предприятием региона, активно ведет системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства.

Основная цель этого процесса — обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей.Более 43 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в консолидацию электросетей за первое полугодие 2023 года

Необходимо отметить, что сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями обозначено Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013 года.

За последние 3 года новосибирскими энергетиками проделана масштабная работа:

  • создана постоянно действующая Комиссия по приобретению объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ);
  • разработаны принципы оценки технического состояния, правового статуса и порядок приобретения ОЭСХ, в частности;
  • проведена ревизия бесхозяйных ОЭСХ по её результатам определены типовые мероприятия по выявлению и признанию права собственности на бесконтрольно функционирующие объекты;
  • и ещё целый ряд организационно-технических мероприятий.

Только за первое полугодие 2023 года АО «РЭС» приобретено в собственность 99 км линий электропередачи и 26 трансформаторных подстанций, в аренду взято еще 60 объектов электросетевого хозяйства Объем вложений компании в консолидацию электросетевой инфраструктуры в отчетном периоде превысил 43 млн рублей, что значительно превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.

Развитая инфраструктура, оснащенность разнообразной современной техникой и оборудованием, высокий профессионализм и многолетний опыт сотрудников АО «РЭС является гарантией высокого уровня эксплуатации электрических сетей на территории региона. Поэтому консолидация электросетевых объектов имеет явные преимущества для конечных потребителей, ведь они получат качественное и надежное электроснабжение. Но и собственникам энергообъектов консолидация не менее выгодна, потому что передача электросетей позволит им снять с себя текущие расходы и риски по содержанию этого непрофильного актива.

Вся информация по процедуре, необходимая для владельцев электросетей, представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», где также доступны для скачивания типовые формы документов и реализована возможность подать заявку в один клик.

Фото предоставлено АО «РЭС»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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