Дело экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Вячеслава Трещева направлено в суд. Он обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, что Трещев, по версии следствия, предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он, якобы, запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие сообщало, что в результате Вячеслав Трещев получил 1,2 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-начальника «Центра организации дорожного движения» Трещева не выпустили из СИЗО.