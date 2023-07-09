Новосибирские спасатели помогли уставшему виндсерфингисту добраться до берега

Днём, 9 июля, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска при очередном осмотре в бинокль с вышки аварийно-спасательного отряда «Приморский» обнаружили на акватории Новосибирского водохранилища виндсерфингиста, который не мог справиться с сильной волной. Ситуацию усугубляла гроза, сообщили в пресс-службе МАСС. Спасатели МАСС вышли на акваторию и доставили мужчину 1990 г.р. на берег в 17:00.

Медицинская помощь спасённому мужчине не потребовалась.

Спасатели МАСС напоминают, что нахождение в воде в грозу очень опасно. При ударе молнии в водоем ток молнии растекается по воде во все стороны, и его часть может пройти через тело купающегося человека, вызвав судороги мышц, паралич дыхания, фибрилляцию или остановку сердца.

— Вода не прощает ошибок и халатного отношения к своей безопасности, — отметили спасатели.

Ранее редакция сообщала, что разлив нефтепродуктов ликвидировали спасатели на акватории реки Обь.