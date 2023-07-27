В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

По словам автора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы, координатора федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимира Бурматова, необходимо в обязательном порядке сделать так, чтобы заводчики животных проходили процедуру регистрации, вакцинировали питомцев, а также платили налоги, передают «Известия».

Ожидается, что таким образом можно будет решить проблему с черными заводчиками, которые, по их мнению, зачастую просто издеваются над животными.

— Мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. Тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев, — подчеркнул парламентарий.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские власти намерены ввести ограничения по количеству питомцев в квартире на человека.