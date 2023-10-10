Новосибирский краевед Константин Голодяев стал преподавателем в Новоколледже

Известный в Новосибирске сотрудник музея и гид Константин Голодяев теперь будет работать преподавателем в Новоколледже. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил новый директор учебного заведения Юрий Лобанов.

― Договорились, что Константин будет вести занятия по патриотическому воспитанию и освоению традиционных ценностей, как мы их понимаем, ну то есть да, по краеведению, ― написал Лобанов.

Ранее редакции сообщала о том, что выпускники Новоколледжа не смогут поступить в ВУЗы со своими дипломами, так как у учебного заведения нет государственной аккредитации.