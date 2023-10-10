189 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей зарегистрированы в Новосибирске

— По транспортному налогу за 2022 год новосибирцам начислены 3 млрд рублей — на 536 млн рублей или на 21% больше, чем за 2021 год, — сообщил на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Новосибирской области Андрей Сударев.

По его словам, рост связан с повышением ставок по транспортному налогу. Напомним, законом Новосибирской области от 2.11.2021 года внесены изменения в ставки по транспортному налогу на территории региона. Для легковых автомобилей с двигателем мощностью до 100 л. с. они повышены с 6 до 10 рублей, от 100 до 150 л. с. — с 10 до 15 рублей. При этом с 2022 года отменен повышающий коэффициент для автомобилей стоимость от 3 млн рублей: сейчас он действует при стоимости автомобиля от 10 млн рублей и возрастом не более 20 лет и составляет 3.

В список включены 449 марок (модели, версии) автомобилей (в 2022 году — 345).

В прошлом году налог по максимальному коэффициенту в Новосибирске был начислен на 143 автомобиля. Общая сумма исчисленного этим собственникам авто налога составила 22,4 млн рублей. Максимальный — в размере 310 тысяч рублей — владельцу Ferrari.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске вновь планируют повысить транспортный налог.

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