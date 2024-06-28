Более 50 единиц нового рентген-оборудования появится в учреждениях здравоохранения региона благодаря нацпроекту

В Новосибирской области идет активное оснащение учреждений здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием благодаря реализации ключевых мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Ход реализации этой и других задач нацпроекта обсудили участники совещания под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова в правительстве региона 27 июня.

По словам директора ГКУ Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» Андрея Черенкова, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в этом году планируется капремонт в четырех учреждениях для подготовки помещений под монтаж медоборудования – трех компьютерных томографов для ГКБ №11 и ГКБ №25, более нового томографа для Тогучинской центральной районной больницы и одного ангиографического комплекса для рентген операционной Новосибирской областной клинической больницы (замена ангиографа на новую модель).

Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2024 году» капремонт запрланирован в двух учреждениях региона: госпитале ветеранов войн №3 и городской клинической поликлинике №29» для подготовки помещений под монтаж медицинского оборудования – компьютерных томографов.

Наряду с этим, для новых вводимых в эксплуатацию в 2024 году поликлиник предусмотрена установка маммографа, флюорографа, рентгенаппарта и компьютерного томографа в Обской центральной городской больнице и установка маммографа, флюорографа и рентгенаппарта для в Чулымской центральной городской больнице, а также установка маммографа и флюорографа для новой поликлиники в Колыванской центральной районной больнице.