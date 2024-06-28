На Новосибирском водохранилище утонул 14-летний школьник

На Новосибирском водохранилище в районе правого берега утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла днем 27 июня.

По информации спасателей МАСС, школьник купался в неорганизованном месте, игнорируя все запрещающие знаки. Тело подростка уже подняли из Оби.

— Водолазная группа спасателей МАСС прибыла на место, при помощи эхолота обнаружила подростка на расстоянии 60-70 метров от берега. Тело погибшего ребенка передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что на запрещенных водных участках, где утонул мальчик, купались и другие люди. Специалисты напоминают родителям, что нужно контролировать своих детей.

— Не разрешайте им самостоятельно ходить на водоемы. Не купайтесь в местах неорганизованного отдыха, — отмечено в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что после столкновения на Оби моторной лодки и баржи погибла 58-летняя женщина и пострадала 5-летняя девочка.