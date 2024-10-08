Более 50 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Новосибирской области

В третьем квартале 2024 года в Новосибирской области было изъято 51 тысяча пачек нелегальных табачных изделий.
За девять месяцев в Сибирском федеральном округе таможенники обнаружили и конфисковали 410 тысяч пачек табачной продукции и более 26 тысяч «электронных систем доставки никотина» и жидкостей к ним без акцизных марок РФ и маркировки средствами идентификации. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.
В Кемеровской области было обнаружено 190 тысяч пачек нелегальной табачной продукции.
— Нелегальная табачная продукция выявлялась в рамках контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке во взаимодействии с правоохранительными органами в торговых точках регионов Сибири, — говорится в сообщении СТУ.
В основном сигареты и электронки ввозят в регионы Сибири как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
Ранее редакция сообщала о том, что торговцев контрафактными сигаретами будут судить в Новосибирске.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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