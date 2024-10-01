Торговцев контрафактными сигаретами будут судить в Новосибирске

Трое мужчин ожидают суда в Новосибирске за торговлю контрафактными сигаретами и подделку акцизных марок.

По данным следствия, они приобретали продукцию в Московском регионе, затем переправляли в столицу Сибири. Здесь преступники наносили поддельные акцизные марки на пачки, которые затем продавали в торговых помещениях и гаражных боксах в Кировском районе.

Продажу правоохранители свернули в октябре прошлого года. В ходе обысков изъяли более 120 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного происхождения.

– Общая стоимость изъятой партии превысила 15 миллионов рублей, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

В отношении подельников было возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и отправили в новосибирский СИЗО. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что более 4-х тонн контрафактного пива изъяли силовики в Новосибирске.