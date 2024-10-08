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Наливайки в многоквартирных домах могут мимикрировать под кафе и рестораны

  • 08/10/2024, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Наливайки в многоквартирных домах могут мимикрировать под кафе и рестораны
Эта трансформация может произойти после ужесточения правил продажи алкогольной продукции в регионе.

Закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, начали рассматривать депутаты регионального парламента. Согласно проекту закона, продажа горячительных напитков будет разрешена только в расположенных в МКД ресторанах и кафе с залом обслуживания клиентов не менее 50 кв. м без учета летних веранд. При этом даже им будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00, этот запрет не коснется отдельно стоящих ресторанов и кафе.

— В МКД разрешается реализация спиртной продукции только в объектах общепита, которые по ГОСТу относятся у категории «Рестораны и кафе». Буфеты, которые чаще всего являются наливайками, из этой категории исключаются, — резюмировал замминистра торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

Председатель комитета по АПК Денис Субботин поинтересовался, какова вероятность, что наливайки в ближайшем будущем не мимикрируют под кафе и рестораны, а потом спокойно продолжат работу.

— Мимикрируют или нет ― всем нам свойственно приспосабливаться. Будем проводить контрольные мероприятия, — ответил чиновник. — Мы рассчитываем, что после принятия закона количество жалоб на нарушение тишины и порядка уменьшится. Мы опрашивали муниципалитеты по поводу введения исключений в туристических зонах и на популярных туристических маршрутах, но предложений не получили.

Глава департамента инвестиций мэрии Новосибирска Александр Морозов добавил, что в муниципалитете получают много жалоб от жителей на наливайки и поэтому поддерживают ужесточение требований по продаже алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории.

По данным Минпромторга, на территории региона 45 действующих лицензий на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и 573 объекта общественного питания. Общее количество ресторанов баров, кафе, буфетов, осуществляющих детальность в МКД при продаже алкогольной продукции и оказании услуг общественного питания, — 241, из них 47 ― рестораны, 75 — кафе, 98 — бары, 21 — буфет.

Депутаты поинтересовались, а что будет с алкогольными магазинами, которые массово открываются в регионе и также нередко наливают алкоголь покупателям без учета площади торговой точки.

— Я бы разграничил торговые сети и организации, оказывающие услуги общественного питания. Торговые сети и реализация ими алкогольной продукции регламентируются иными нормами, — заявил Гришунин.

Денис Субботин предложил коллегам вначале решить с вопрос с наливайками:

— Граждане жалуются, что некоторые магазины торговых сетей умудряются хитрить — это следующий вопрос. Мы его будем рассматривать отдельно.

В региональном парламенте рассчитывают принять закон о наливайках во втором чтении до конца 2024 года.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе в организациях общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Регионы также могут разрешить розничную продажу сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа алкоголя наливайки


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