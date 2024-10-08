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Контракт с подрядчиком Димитровского моста в Новосибирске расторгнут

  • 08/10/2024, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Контракт с подрядчиком Димитровского моста в Новосибирске расторгнут
На этой неделе планируется заключить новый.

Сегодня, 8 октября, стало известно о расторжении договора с подрядчиком, занимавшимся ремонтом Димитровского моста, в одностороннем порядке.

С докладом по этому вопросу выступил Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на оперативном совещании.

Кодалаев подчеркнул, что на текущей неделе планируется заключить новый контракт, который позволит завершить все работы на мосту, запланированные на 2024 год.

Согласно планам, до 1 ноября должно быть полностью восстановлено движение по проезжей части, а также проведено асфальтирование полосы, закрытой для движения в настоящее время.

Напомним, что весной 2024 года начался ремонт Димитровского моста. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику.

Ранее редакция сообщал о том, что власти ищут нового подрядчика для ремонта Димитровского моста в Новосибирске.

Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрия Новосибирска

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : расторжение контракта Димитровский мост


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