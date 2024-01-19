«Дети, вы сдохнете!»: школам Новосибирска массово угрожают в социальных сетях

В социальных сетях массово распространяются скриншоты с угрозами нападения на школы №14 и №15 города Новосибирска. Авторы постов публикуют фото обеих образовательных учреждений, автомата и самодельного взрывного устройства. Под каждым снимком они оставляют угрожающие подписи.

— Плевать уже. Скоро я закину это в одну из школ Новосибирска. Самоделка моя. Надеюсь об этом канале не узнает уже никто. Люблю когда тихо, люблю когда могу вершить свою месть, — написал неизвестный под фото с самодельным взрывным устройством.

Дети боятся идти в школу, а родители бьют тревогу. В памяти людей еще свежи случаи скулшутинга в российских школах. Недавнее из них произошло в декабре 2023 года в брянской гимназии, когда восьмиклассница открыла стрельбу по учащимся. Тогда погибли двое, включая саму виновницу происшествия.

— Я каждый день нахожусь на треморе из-за этих угроз. Может правда, может нет, но это дети, это мой ребенок. Весь день не нахожу себе места, пока дочь не позвонит и не скажет, что уроки закончились и она идет домой, — поделилась с Infopro54 Марина, чья дочь учится в школе №14.

В полиции о рассылке с угрозами известно, Правоохранители тщательно проверяют каждое сообщение, устанавливают источники и авторов постов.

Выяснилось, что целенаправленная фейковая акция запущена по всей стране.

— Неизвестные взламывают страницы детей и запускают фейк. Повода для паники в данном случае нет, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Ранее редакция сообщала о студентке новосибирского колледжа, которая в соцсетях пригрозила массовой расправой.