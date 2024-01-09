2024 год может стать самым жарким в истории

Эксперты прогнозируют, что новый год может стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, передает издание Bloomberg. Специалисты считают, что на температурный рост будет оказывать влияние природное явление Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкла Макфадена, между нагревом воды в океане и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает теплее, чем первый. То есть 2024 будет теплее, чем 2023.

Также провоцировать рост температуры на планете будет и деятельность человека. Речь идет о сжигании ископаемого топлива, которое приводит к росту объема парниковых газов в атмосфере, а это, в свою очередь, оказывает влияние на нагревание Земли.

Ученые обратили внимание, что, если в минувшем году средняя температура на планете была приблизительно на 1,4 градуса Цельсия выше в сравнении с аналогичным показателем в доиндустриальную эпоху, то, по предварительным данным, в этом году она возрастет на 1,3-1,6 градуса.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые смогли продлить срок хранения фруктов при комнатной температуре.