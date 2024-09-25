Полигоны для подготовки водителей автобусов создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области создают полигоны для подготовки водителей пассажирского транспорта. Об этом в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Вчера мы рассматривали бюджет Министерства образования в нулевом чтении, в самом предварительном чтении. Запланированы средства на создание полигона для сдачи экзаменов в Татарске на базе местного колледжа (на категорию D) и в Куйбышеве (на категорию B и C). Посмотрим, как этот опыт себя покажет и будет ли спрос. Если востребованность будет большой, то в других районных центрах тоже появятся такие центры, — отметил Андрей Травников.

Он добавил, что на селе нехватка водителей ощущается острее, так как не хватает и водителей школьных автобусов.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, нехватка водителей на маршрутах общественного транспорта на сегодняшний день составляет 20%.

— Мы четко понимаем, что каждый второй рейс из 10 не приходит туда, где он требуется. Такая же проблема транслируется на детские и школьные перевозки. То есть проблематика очень большая. Три года подряд губернатором выделяются средства, которые позволили нам поднять заработную плату водителям. Наша задача — привлечь и как минимум удержать те квалифицированные кадры, которые сейчас работают, — констатировал он.

Напомним, еще в начале года представитель ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» Сергей Ермаков, говорил о том, что в области нет возможности организовать подготовку водителей, а курсы в городе стоят 50-70 тысяч рублей без учета проживания и питания. По словам эксперта, это неподъемные расходы не только для молодых специалистов, но и взрослых кандидатов. Подготовка на бесплатной основе проводится в дневное время, когда потенциальные соискатели работают.

Евгений Тюрин тогда отмечал, что за госсчет программу подготовки могут пройти только водители, которые потом пойдут работать на муниципальные предприятия. Тем, кто планирует работать у частных перевозчиков, нужно зарегистрироваться в центре занятости, и тогда у них тоже появится возможность бесплатного обучения.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске водители автобусов отказываются работать за зарплату в 100 тысяч.