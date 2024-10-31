Новосибирская компания предложила установить в городе кормушки для котов

Новосибирская компания ООО «Пет-Агро» направила обращение к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву (имеется в распоряжении редакции). Бизнесмены заявили о готовности за свой счет установить в приютах и на улицах города кормушки для бездомных котов.

— Котов можно будет покормить через приложение, оплатив стоимость корма, и понаблюдать за тем, как они едят. Каждая кормушка оснащена камерой, через которую производится видеонаблюдение. Через приложение можно также сделать фото и видео, — отметили в компании.

Как пояснил Infopro54 основатель компании ООО «Пет-Агро» и основатель сервиса Антон Мягков, пилотный проект протестировали в нескольких кошачьих приютах, и все прошло успешно.

— Одна кормушка была установлена в приюте в Новосибирске, вторая — в Санкт-Петербурге. Мы тестировали сервис две недели. Сейчас планируем увеличить количество кормушек до 10 в каждом городе, а в случае успешной реализации проекта, увеличим их до 50 и начнем выходить в другие города России, — пояснил предприниматель.

По его словам, аналогичный проект реализуется в Китае и зарекомендовал себя вполне успешно, поэтому новосибирцы также рискнули его запустить. В России аналогов ему пока нет. Предприниматели рассчитывают, что в Новосибирске и Санкт-Петербурге он стартует в 2025 году.

Инициаторы проекта надеются, что сервис позволит бездомным животным найти хозяев и постоянное место жительства, и просят мэра Новосибирска согласовать установку таких кормушек в городе.

— Безусловно, речь не идет о центральных улицах города. Мы бы хотели установить кормушки в тихом центре, может, в районе площади Карла Маркса. В кормушки планируем страивать GPS-маячок, возможно, размещать их в зоне действия камер, чтобы защитить от вандалов. Хотя практика использования в городе арендных самокатов показывает, что риски для предпринимателей снижаются и культура в обществе повышается, — комментирует собеседник редакции.

Предприниматель пояснил, что сейчас себестоимость прототипа одной кормушки составляет около 40-45 тысяч рублей. При массовом выпуске и выходе в разные города компания рассчитывает снизить их себестоимость до 18-20 тысяч рублей.

— Мы сами кормушки выпускать не будем, планируем заказывать их производство. Вряд ли нам получится на них заработать. Но мы относим эти вложения к маркетинговым расходам, а сам проект является для компании социальным, — пояснил Антон Мягков.

По данным Seldon.Basis, ООО «Пет-Агро» создана в 2022 году. Уставный капитал — 500 тысяч рублей. Выручка компании в 2023 году составила 22,16 млн рублей, чистая прибыль — 375 тысяч. Владельцем компании является Антон Мягков. В настоящее время он также является совладельцем ООО «УК 114 Ремонтный завод» (55,55%). На площадке завода зарегистрирована компания по производству кормов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания зарегистрировала товарный знак для производства корма для квадроберов.