Выезд закрыт: кого не пустят за границу по новым правилам

С 11 декабря в силу вступили изменения в закон о порядке выезда из Российской Федерации. Кого коснутся новые правила.

Согласно новым поправкам в закон, теперь не все россияне смогут свободно покинуть страну.

Ограничения коснутся в первую очередь фигурантов уголовных дел, банкротов, должников, служащих, имеющих доступ к государственной, либо военной тайне. Так же не смогут выехать за пределы России военнообязанные и сотрудники ФСБ.

Согласно новым поправкам в законе, если владелец изменил фамилию, либо срок действия документа истёк, данные загранпаспорта будут признаны недействительными.

Поправки так же гласят, что гражданам которым по каким-то причинам был закрыт выезд за границу, обязаны в течение пяти дней с момента получения уведомления сдать свои загранпаспорта в МВД, работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне, либо судебным приставам.

В таком случае владельцам документы вернут после снятия ограничения.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума одобрила поправку, запрещающую выезд из страны гражданам, подлежащим призыву.