«У вас же никто не умер»: новосибирца не выпустили в Таиланд из-за ошибки в паспорте

Житель Новосибирска Александр* не смог вылететь из страны из-за ошибки в паспорте. Мужчину развернули прямо в аэропорту. Его семья была вынуждена отправиться в Таиланд в одиночестве.

― Мы заранее купили путевки и были настроены праздновать Новый год в другой стране. Не было никаких предпосылок для проблем. По этому паспорту я летал в январе в Таиланд, а до этого в Китай. Все было хорошо. А тут при прохождении контроля 27 декабря нашлась неточность. Срок окончания написан 2 сентября в одной графе, а в самом низу ― 1 сентября. Новый закон какой-то вышел, сейчас любые ошибки в загране ― это отказ в выезде. В Новосибирске уже было 6 таких случаев после 11 декабря, ― рассказал Infopro54 Александр.

Сибиряк сначала сильно расстроился, ведь за отдых пришлось выложить внушительную сумму ― порядка 4,5 млн рублей. Не понятно, кто теперь будет компенсировать эти затраты. В экстренном порядке мужчина попытался получить новый документ.

― Поехал вчера утром в миграционную службу, где паспорт делал. Зашел к начальнику, изложил ситуацию, он посочувствовал и сказал, что быстро сделать не получится в любом случае. Тогда я отправился в главное управление по миграции, озвучил проблему. В окошке барышне было абсолютно безразлично все. Она объяснила, что паспорт делается в экстренных случаях за три дня и добавила: «У вас же никто не умер». Тогда я заявил о своих намерениях подавать в суд и взыскивать с ведомства компенсацию за испорченный отдых, ― говорит Александр.

В итоге мужчине все-таки пошли на встречу и согласились экстренно переделать документ. Сегодня утром, 29 декабря, сибиряк получил новый загранпаспорт. Сейчас он пытается купить новый билет.

― На сегодня билетов уже нет. Осталось несколько с вылетом в новогоднюю ночь за 360 тысяч рублей. Придется встречать праздник в самолете. Если я все-таки доберусь до Таиланда, то начну уже верить в волшебство и Деда Мороза, ― добавляет Александр.

Житель Новосибирска после возвращения из отпуска планирует все-таки подавать в суд на миграционное ведомство и требовать материальную и моральную компенсации.

Напомним, поправки в закон о порядке выезда из Российской федерации вступили в силу с 11 декабря 2023 года. В результате выявленных опечаток и ошибок в загранпаспортах из страны не смогли выехать десятки людей.

Редакция направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой разъяснить порядок действий сотрудников по оперативному исправлению опечаток в документах и новому регламенту работы.

*Имя изменено.