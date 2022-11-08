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Сибирское зерно уходит покупателям через двойную перепродажу

  • 08/11/2022, 10:13
экспорт зерна
Рынок научился лавировать между санкциями и потребностями покупателей.

— На фоне текущей ситуации с санкционным давлением, ростом стоимости фрахта и особенностями торговли в такой период, экспорт зерна неизменно сопряжен с определенными особенностями. Главной является то, что сегодня ряд государств, традиционных покупателей российского зерна, но использующих западные источники финансирования, подвержены давлению со стороны запада. Поэтому имеют место различные комбинации, например, двойная перепродажа российского зерна турецкими компаниями, — комментирует ситуацию с экспортом зерна генеральный директор и соучредитель АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) Сергей Соколов.

По его словам, на сегодня расчеты с зарубежными покупателями осуществляются в юанях, долларах и в российских рублях. Увеличения доли национальных валют в расчетах на фоне сокращения долларовых транзакций — это тоже тренд сезона 2022/2023.

По логистике отмечается определенный дефицит морских судов, и соответственно, цена на фрахт высока. Это продолжается второй сезон. Часть судовладельцев и флагов на российском поле не работает, чем активно пользуются те, кто остались в бизнесе.

— Общий объем экспорта из Российской Федерации снизился в сравнении с прошлым зерновым годом, в том числе, по причине логистических особенностей. Однако отмечу что у «НХП» давно сформированы крепкие рабочие отношения с транспортными компаниями, позволяющие данные сложности ослабить. Это является нашим весомым конкурентным преимуществом,  — говорит Соколов. — В целом, рынок очень турбулентный, политизированный, но у нашей компании есть компетенции, аналитика, благодаря которым мы работаем в такой нестандартной обстановке.

По данным финансового консультанта эмитента ООО «Юнисервис капитал» в первом полугодии 2022 года доля экспорта в выручке АО «Новосибирскхлебопродукт» занимала порядка 60%, несмотря на то, что в текущем сезоне страны Евросоюза выбыли из списка покупателей ввиду того, что логистика и расчеты значительно усложнились.

— Компания сконцентрировалась на других направлениях — активно развивается торговля с Ираном, который недавно присоединился к ШОС (Шанхайская организация Сотрудничества), Средней Азией, преимущественно с Киргизией. Китай — традиционный покупатель льна, овса и ячменя, — поясняет консультант. — Якорным партнером «НХП» являет Турция. В новом сезоне (июле-августе) только в Турцию было направлено около 60 тыс. тонн зерна, что является хорошим показателем.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

 

Ране редакция рассказывала о первых итогах разворота логистики на Восток.

Фото с сайта «Новосибирскхлебопродукт»

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Турция Сибирь Россия

Теги : экспорт зерна


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