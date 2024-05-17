Более 600 укусов клещей зарегистрировали за неделю в Новосибирской области

Роспотребнадзор рассказал, что с начала эпидемического сезона с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 1532 человека Новосибирской области.

– С 8 по 14 мая зарегистрировано 684 случая укуса, – говорится в сообщении ведомства.

Лидерами стали Мошковский (112), Новосибирский (102) и Искитимский (60) районы.

Специалисты выявили 12 клещей с энцефалитом, всего в лабораторию было сдано порядка 619 особей. У 170 клещей также нашли боррелиоз.

– Акарицидные обработки проведены на территории 1172,52 гектар, – отметили в сообщении.

Напомним, что с 1 по 7 мая было зафиксировано 501 обращений с укусами клещей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский Роспотребнадзор назвал районы с наибольшим риском укуса клещей.