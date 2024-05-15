Новосибирский Роспотребнадзор назвал районы с наибольшим риском укуса клещей

Роспотребнадзор Новосибирской области назвал самые опасные районы, где клещи наиболее активные и чаще нападают на людей. Лидерами по засилью кровососущих стали Мошковский, Тогучинский и Новосибирский районы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель главы управления Лада Самойлова.

— Практически во всех территориях кусают, но у этих в процентом соотношении количество укусов наибольшее, — отметила Самойлова.

Она отметила, что в сравнении с прошлым голом активность кровососов выросла. На сегодняшний день в регионе более тысячи укушенных, среди которых есть с подозрением на клещевой энцефалит.

— Кусают, в основном, в дачных обществах, при выходе в природные очаги, единичные случаи укусов зафиксированы до акарицидной обработки на кладбищах и в парках, — пояснила замруководителя Роспотребнадзора.

Лада Самойлова отметила, что показатель зараженности клещей клещевым энцефалитом составляет 2%, клещевым боррелиозом — порядка 30%. В регионе также встречаются возбудители эрлихиоза и анаплазмоза.

Ранее редакция сообщала о том, что все парки и скверы в Новосибирске обработали от клещей. Травля кровососов в зеленых пространствах проходила с 22 апреля по 6 мая.