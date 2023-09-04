Более 65 тысяч жителей Новосибирской области решили голосовать на выборах дистанционно

В Новосибирской области более 65 тысяч избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

— В дни голосования 8, 9, 10 сентября они смогут сделать свой выбор из любой точки, в пару кликов, используя электронный бюллетень. Им нужно будет зайти на Портал дистанционного электронного голосования ЦИК России и нажать кнопку «Участвовать», – рассказал министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Он напомнил, что форма заявления доступна до 4 сентября 23:59 Мск.

Для тех избирателей, которые подали заявления и были учтены, но не имеют возможности проголосовать со своего устройства (сломался телефон или компьютер), в дни выборов в каждом районе Новосибирска и Новосибирской области, городских округах будут работать площадки для дистанционного электронного голосования.

Напомним, выборы губернатора в Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что территориальные избирательные комиссии Новосибирской области получили 2 млн бюллетеней.