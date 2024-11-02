Более 690 пожаров произошло в Новосибирской области за октябрь

За октябрь в Новосибирской области произошло 697 пожаров, из них 152 – в жилье и 108 – в надворных постройках.

— В результате возгораний в быту 29 человек получили травмы, 11 погибли. Пожарные МЧС России спасли из задымленных и горящих помещений 33 человека, — отмечается в сообщении регионального МЧС.

В период с 1 по 31 октября спасатели 222 раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествий в регионе. В результате было спасено 10 человек, чья жизнь и здоровье находились под реальной угрозой.

Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности в быту, на водоёмах и во время дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что деревянный барак на улице Серафимовича в Новосибирске загорелся.