Деревянный барак на улице Серафимовича в Новосибирске загорелся

Пожарные в Новосибирске потушили горящий барак.

В 9:02 на улице Серафимовича загорелся неэксплуатируемый двухэтажный деревянный барак. Когда на место прибыли сотрудники МЧС России, из-под кровли уже валил дым. Оказалось, что горела комната на мансардном этаже, и существовала угроза распространения огня на крышу.

— Для тушения возгорания огнеборцам потребовалась высотная техника. Огонь удалось остановить на 50 квадратах, поврежден только мансардный этаж, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

В течение 43 минут 18 человек и 5 единиц техники успешно справились с открытым пламенем.

Причину пожара установят дознаватели МЧС России

Ранее редакция сообщала о том, что более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю.