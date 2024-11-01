Деревянный барак на улице Серафимовича в Новосибирске загорелся

Пожарные в Новосибирске потушили горящий барак.
В 9:02 на улице Серафимовича загорелся неэксплуатируемый двухэтажный деревянный барак. Когда на место прибыли сотрудники МЧС России, из-под кровли уже валил дым. Оказалось, что горела комната на мансардном этаже, и существовала угроза распространения огня на крышу.
— Для тушения возгорания огнеборцам потребовалась высотная техника. Огонь удалось остановить на 50 квадратах, поврежден только мансардный этаж, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
В течение 43 минут 18 человек и 5 единиц техники успешно справились с открытым пламенем.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России
Ранее редакция сообщала о том, что более 30 пожаров произошло в Новосибирске за неделю.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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