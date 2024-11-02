До +12 в выходные пообещали синоптики жителям Новосибирска

Синоптики пообещали тёплые выходные жителям Новосибирска. По данным специалистов Западно-Сибирского УГМС, в воскресенье, 3 ноября, ночные температуры составят +1…+3 градуса, осадков не ожидается. Днём столбики термометров поднимутся до +6…+8. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер Юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на понедельник, 4 ноября, ночные температуры повысятся до +5…+7. Днём воздух прогреется до +12 градусов. Дождей в эти сутки не предвидится. Ветер сохранит как направление, так и скорость.

4 ноября православная церковь отмечает День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых и сильных в православии. В народе этот день называли — Казанская или Бабья заступница. Последнее связано с тем, что Богородица и сама икона помогают женщинам, являются их покровительницами.

В этот день не рекомендуется отправляться в путешествия, работать по дому, затевать ссоры и выяснять отношения.

К празднику Казанской иконы приурочивали свадьбы. «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет», — верили люди. Если же девушку замуж никто не звал, она совершала специальный обряд: вставала рано утром и отправлялась в берёзовую рощу, чтобы найти лист, обёрнутый в иней. В такой лист нужно было глянуть, словно в зеркало, чтобы стать привлекательной для женихов.

На Руси этот праздник считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам.

— Дождь на Казанскую предвещал скорое наступление зимы; — Сильный ливень — признак того, что непогода будет ещё долго; — Если день ясный — грядёт похолодание; — Кошка мордочку прячет в тепло или просто лапками закрывает — погода испортится, похолодает; — Собака спит клубочком — к холоду, а если на спине — к теплу.

Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра России пообещал жителям Новосибирской области тёплый снежный ноябрь.