На треть выросло количество точек продажи безалкогольных напитков в Новосибирске

Количество заведений общепита в мегаполисах России за год возросло на 5% и достигло почти 98 тысяч точек. Впервые самый большой прирост показали точки безалкогольных напитков, предлагающие популярные бабл ти, матчу или молочные коктейли. За год таких заведений стало больше на 14%, рост числа кофеен составил 11%. Отметили аналитики и такую тенденцию, как возврат интереса к суши-барам. В некоторых городах восстанавливают позиции рестораны и кондитерские, а вот сегменты баров и кафе продолжают терять популярность, говорится в исследовании 2ГИС.

В Новосибирск сегодня работает 132 заведения безалкогольных напитков — это на 32% больше, чем годом ранее. Кофеен в нашем городе 442 (+23%). Количество пиццерии в городе выросло на 23% — до 151 заведения. Рестораны и суши-бары показали рост на 9% (204 заведения) и 8% (173 точки) соответственно.

В целом же в столице Сибири количество точек быстрого питания сократилось на 1%, хотя именно этот формат лидирует по абсолютному количеству в городе (1626 заведения). Чуть меньше стало столовых — на 2%, всего 325 точек. На 9% сократилось количество пекарен — до 466.

Аналитики заметили, что больше всего заведений с безалкогольными напитками навынос находится в Центральном районе Новосибирска. В этой же локации и большинство таких заведений с высоким рейтингом в 2ГИС.

По данным сервиса, больше всего заведений общепита за прошедший год открылось в Красноярске (+9% за год), Казани (+8%) и Ростове-на-Дону (+8%). Москва занимает четвертую позицию, а самую низкую динамику зафиксировали в Екатеринбурге (+1%), Омске (+1%) и Уфе (+0,4%).

Активное увеличение числа фреш-баров аналитики связывают с относительно низкой стоимостью запуска таких точек и востребованностью предлагаемой ими продукции.

— Тренд на фреш-напитки подтверждают и данные поиска в геосервисе — в первом полугодии 2024 года точки по продаже фреш-напитков искали в 2ГИС вдвое чаще (+119%), а карточки таких организаций открывали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года (+202%), — рассказали в пресс-службе сервиса.

Кофейни также продолжают показывать устойчивый рост во всех мегаполисах страны. При этом классические кофейни по темпу роста опережают точки кофе навынос (11% против 4%).

Все более популярными становиться и суши-бары. Возвращение интереса к этим заведениям, аналитики объясняют тем, что этот формат питания отвечает запросам на быструю и разнообразную еду, вегетарианские и низкокалорийные блюда. Да и в целом точки быстрого питания занимают лидирующие позиции по количеству среди всех форматов общепита. Тем не менее, за последний год, начиная с октября 2023 года, их количество остается практически неизменным, что свидетельствует о перенасыщения рынка.

Во всех сегментах общепита отрицательную динамику за год показали только столовые, но и она составила менее 1%.

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