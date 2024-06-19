Международный Сибирский транспортный форум-2024 начал свою работу в Новосибирской области

— В этом году мы говорим о том, какое влияние на экономику макрорегионов, межрегиональных кластеров и всей страны оказывает развитие транспортной инфраструктуры, и что может дать транспортная инфраструктура для дополнительных темпов экономического развития как Сибири и Дальнего Востока, так и всей Российской Федерации. <…> Исходя из того, что Новосибирская область находится в середине континента, все сибирские регионы заинтересованы в максимальной пропускной способности всех наших транспортных коридоров и в появлении новых, таких как Север-Юг или Северный морской путь, — отметил глава региона.