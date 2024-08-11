Самых недооцененных специалистов назвали в Новосибирске

Жители Новосибирска считают, что оплата труда не соответствует объёму работы и ответственности у педагогов, медицинских работников, строителей и производственных рабочих. В опросе, проведённом сервисом SuperJob, говорится, что чаще всего среди самых недооценённых специалистов новосибирцы называли учителей и воспитателей (18%), а также врачей, медсестёр (15%).

Каждый десятый считает, что квалифицированным рабочим платят неоправданно мало. Стоит отметить, что такое мнение во многом связано со стереотипами. Зарплаты рабочих сейчас активно растут из-за дефицита кадров в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооценённым труд инженеров.

7% опрошенных считают, что зарплаты дворников и уборщиков слишком низкие. 5% опрошенных проголосовали за продавцов. Ещё столько же говорят, что у всех бюджетников заработки очень маленькие. По 2% опрошенных назвали слишком маленькой зарплату бухгалтеров и юристов.

Мужчины чаще называли недооценённым труд рабочих и инженерно-технических работников, женщины — учителей и врачей.

Ранее редакция сообщала о том, что возраст 18 до 21 года — самый подходящий для начала работы в Новосибирске.