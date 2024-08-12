Мэрия Новосибирска нашла приемника Хорошунову в прокуратуре

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил начальником управления художественного облика города Алексея Ярика. К работе в должности он приступил с сегодняшнего дня.

Алексей Ярик ранее работал в органах прокуратуры: Кыштовского района, а также Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов Новосибирска.

Напомним, предыдущий начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов ушел в отставку по собственному желанию в июне. Среди ключевых задач, которыми предстоит заниматься Алексею Ярику: работа с рынком наружной рекламы, обновление облика улиц города и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший прокурор района назначен на должность замминистра природы Новосибирской области.