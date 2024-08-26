Более 700 нарушений среди судоводителей выявили в Новосибирской области

С начала активной навигации в регионе выявили 768 нарушений среди судоводителей. 17 маломерных судов направили на специализированную стоянку.

– В основном владельцы водного транспорта нарушали правила обеспечения безопасности пассажиров — 300, и правил плавания — 278, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Только за неделю было пресечено 19 административных правонарушений.

Всего с момента навигации было проведено 873 патрулирования водных объектов.

Специалисты напомнили, что за нарушение обеспечения безопасности пассажиров предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей. Неисполнение правил плавания наказывается штрафом от 500 до 1000 рублей или лишением прав.

Ранее редакция сообщала о том, что пилота, совершившего полет без документов, оштрафовали в Новосибирске.