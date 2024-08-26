Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%

В этом году во всех регионах Сибири наблюдается падение объемов экспорта зерновых культур. С января 2024 года за границу поставлено на 16% меньше, чем годом ранее. При этом на первое место по экспорту зерновых вышла Новосибирская область — 409 тысяч тонн (-5% к 2023 году). Постоянный лидер Алтай скатился на третье место (-42%), констатировала заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор алтайского филиала центра Мария Шостак.

По ее словам, основное влияние на эти показатели оказало сокращение поставок пшеницы покупателям из Казахстана.

— Первое место по объемам отгрузки зерновых из Сибири занимал Казахстан. На днях республика закрыла ворота для поставок пшеницы. На сегодняшний день падение поставок составило уже 36% (716 тысяч тонн), — комментирует Мария Шостак. — В целом за 7 месяцев 2024 года мы наблюдаем двукратное сокращение географии стран отгрузки экспорта зерновых из округа.

Пока эти показатели не корректирует рост интереса к зерновым со стороны оставшихся стран-партнеров. Так, Китай увеличил импорт зерновых из Сибири в 2,3 раза, Монголия — в 1,5 раза. Киргизия нарастила закупки гречихи, кроме того Монголия начала покупать в округе кукурузу.

— Не исключено, что «ворота» будут открыты в декабре, потому что в Казахстане идут дожди — и качественные характеристики пшеницы у них не такие высокие, как ожидалось. С другой стороны, к сибирской пшенице проявила большой интерес Киргизия, так что логистика экспорта будет перестраиваться. Однако пока мы прогнозируем падение экспорта пшеницы по итогам 2024 года — 26%, — поясняет Шостак.

Она не исключила, что сибирская пшеница пойдет как улучшитель в среднюю полосу России, которая в этом году также не демонстрирует хороший урожай.

— При этом мы наблюдаем в 2024 году рост экспорта продуктов переработки зерновых на 20%. Если посмотреть ситуацию за 5 лет, то экспорт продуктов переработки зерновых из округа вырос в 2,5 раза. В лидерах — Алтай, Омск и Иркутск, — рассказывает Мария Шостак. — Наиболее охотно иностранцы закупают у нас пшеничную муку, гречневую и овсяную крупу, семена подсолнечника, овсяные хлопья. Тот же Китай увеличил покупку в 2 раза, Монголия — в 5 раз, Казахстан также наращивает экспорт продуктов переработки зерна из Сибири.

Кроме того, за 7 месяцев 2024 года из региона экспортированы 463 тысячи тонн масличных культур. В лидерах — Алтайский край, Красноярский край и Новосибирская область. Самыми востребованными у зарубежных покупателей культурами являются рапс, подсолнечник и семена льна. Больше всего масличных отгружаются в Казахстан, Китай и Беларусь.

Ранее редакция сообщала о том, что из Сибири в 2024 году экспортированы более 3,4 тысячи тонн мяса и субпродуктов. Поставки на экспорт новосибирских компаний выросли на 23%.