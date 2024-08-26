ФАС возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники по истории

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении закона о конкуренции. Причиной тому послужили завышенные цены на учебники по истории для 10-11 классов, сообщили в ведомстве.

— АО «Издательство «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию, — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка. Если она выявит нарушения, издательство будет штрафовано в соответствии с КоАП РФ (от 300 тыс. до 1 млн руб).

Стоит отметить, что в апреле 2024 года в отношении издательства было возбуждено дело аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.

АО «Издательство «Просвещение» входит в ГК «Просвещение». Ранее в эту же группу входило ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», которое с ноября 2021 года занимается возведением шести концессионных школ в Новосибирске. Сейчас компания ликвидирована, ее преемником является ООО «Школа на Николая Сотникова». Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. Речь идет об объектах, расположенных на улицах Татьяны Снежиной (Октябрьский район), Пролетарской (Октябрьский район), Большой (Ленинский район), Спортивной (Ленинский район), а также в двух школ Кировского района — на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева.

Изначально строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд рублей. Позже сумма выросла до 19,5 млрд рублей.

В мае текущего года в отношении руководителя организации-концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Он был задержан, а позже заключен под стражу до 15 октября. Работы на всех площадках концессионных школ остановлены. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В июле мэрия Новосибирска сообщила о том, что на месте недостроенных концессионных школ вводится режим повышенной готовности. Региональному Минобразования (концеденту по концессионному соглашению) было рекомендовано обеспечить охрану недостроенных объектов.

По данным Seldon Basis, АО «Издательство «Просвещение» создано в 2014 году. Уставной капитал компании — 792, 27 млн рублей. Генеральный директор — Дмитрий Клемишин. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 47,7 млрд рублей (в 2022 году — 29,4 млрд рублей), чистая прибыль — 27,4 млрд рублей (в 2022 году — 16,5 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала, что расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске.