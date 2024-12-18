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Более 8 млрд потратили новосибирцы в ноябре на покупку квартир в новостройках

  • 18/12/2024, 11:30
Автор: Оксана Мочалова
Более 8 млрд потратили новосибирцы в ноябре на покупку квартир в новостройках
При этом стоимость квадратного метра подросла еще на 1,5%

В ноябре жители Новосибирска и Новосибирской области потратили на квартиры в новостройках 8,2 млрд рублей, купив 1126 квартир. Месяцем ранее в регионе было куплено 1056 квартир на общую сумму 7,4 млрд рублей.

— Таким образом, объем продаж за месяц увеличился на 6,6% в натуральном выражении и 10,8% – в денежном, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

При этом средняя стоимость квадратного метра в Новосибирской области месяц к месяцу выросла еще на 1,5% (со 140,4 до 142,5 тыс. рублей). За год стоимость квадратного метра увеличилась на 13,3%.

— Рынок новостроек переживает турбулентный период, во многом зависящий от лимитов госпрограмм. Для покупателей, которые подходят под эти программы, сейчас хорошее время для сделок, так как цены на жилье остаются стабильными и не демонстрируют резких колебаний, — говорит коммерческий директор One Company Вячеслав Мельников.

Он подчеркивает, что сейчас на рынке идет укрепление позиций крупнейших застройщиков — во втором полугодии доля Топ-5 компаний на рынке Новосибирска увеличилась с 37% до 49%.

—Это признак укрупнения рынка, но станет ли он долгосрочным трендом, зависит от ряда экономических факторов, считает эксперт.

О повышении монополизации в сегменте продаж новостроек говорит и независимый аналитик-практик по новостройкам города Сергей Николаев.

— По итогам 11 месяцев на ТОП-10 застройщиков приходится 53,8% всех продаж суммарно, то уже только в одном октябре компании из первой десятки продали 59,7% лотов от общего объема, а в ноябре — 66,3%, — констатирует эксперт.

По данным One Company, за ноябрь в Новосибирске продано 126 апартаментов на 1,1 млрд рублей. Судя по статистике, ноябрь оказался на втором месте в 2024 году по сделкам с апартаментами. На первом месте август — в этом месяце в Новосибирске было продано 173 апартамента на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в июле, как по сумме, так и по количеству объектов. Стоимость квадратного метра в апартаментах в ноябре варьировалась от 110 до 282 тысяч за кв метр.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы платят за ипотеку более 105 тысяч рублей в месяц. При этом большинство заемщиков в регионе не стремятся гасить ипотеку досрочно.

Источник фото: freepik.com, автор- rawpixel-com

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : новостройки недвижимость


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