Новосибирцы платят за ипотеку более 105 тысяч рублей в месяц

Каждый четвертый новосибирский заемщик сокращает размер ежемесячного платежа по ипотеке с сохранением срока кредита, еще 35% горожан уменьшают срок при прежнем ежемесячном платеже, а оставшиеся 40% вносят минимальный платеж по графику. Такими результатами опроса поделились специалисты «Авито Недвижимости».

Помимо этого, аналитики сервиса выяснили, что жители нашего региона чаще других вносят минимальный платеж по графику, а закрыть платеж большинство планирует за 16 лет. Так, 19% опрошенных взяли ипотеку на срок от 11 до 15 лет, 21% — от 16 до 20 лет, 22 % — от 26 до 30 лет.

Средний платеж по ипотеке в нашем регионе составляет 31,4 тыс. рублей. Хотя чаще всего ежемесячная выплата составляет от 15 до 30 тыс. рублей (41%) и до 15 тыс. рублей (27%). Свыше 105 тыс. рублей в месяц платят только 3% опрошенных.

— Люди стали больше задумываться над размером ежемесячного платежа и ставки, чем над суммой и сроком кредита. Отсюда и индивидуальные стратегии заемщиков. Люди, успевшие взять льготную ипотеку по низкой ставке, начали складывать деньги в банк под высокий процент и при этом вносят минимальный ежемесячный платеж. А, взяв кредит по рыночной ставке и опасаясь дальнейшего падения доходов, люди формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже. Те же, кому комфортен нынешний платеж и одновременно с этим есть желание скорее закрыть ипотеку, сокращают срок. Добавлю, что в последнем варианте значительно уменьшается переплата по кредиту, — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.

Основной причиной, по которой заемщики не гасят ипотеку досрочно, является отсутствие финансов (63%). Откладывают деньги на другие цели 12% респондентов, по 4% хранят деньги на банковском депозите и инвестируют в другие активы. 9% считают, что гасить ипотеку досрочно невыгодно.

В целом по России, по данным ЦБ, объем досрочного погашения ипотеки уменьшился практически до минимума за последние два года.

Напомним, в октябре после повышения ключевой ставки, первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирской области вырос до 50%.По итогам ноября 40 процентов новостроек в Новосибирске продавалось в рассрочку.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в антирейтинг по просроченной ипотеке на стройку.