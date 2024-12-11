Рекламодателям

Новосибирцы платят за ипотеку более 105 тысяч рублей в месяц

  • 11/12/2024, 09:00
Три процента новосибирцев платят по ипотеке более 105 тысяч рублей в месяц
Большинство заемщиков в регионе не стремятся гасить ипотеку досрочно

Каждый четвертый новосибирский заемщик сокращает размер ежемесячного платежа по ипотеке с сохранением срока кредита, еще 35% горожан уменьшают срок при прежнем ежемесячном платеже, а оставшиеся 40% вносят минимальный платеж по графику. Такими результатами опроса поделились специалисты «Авито Недвижимости».

Помимо этого, аналитики сервиса выяснили, что жители нашего региона чаще других вносят минимальный платеж по графику, а закрыть платеж большинство планирует за 16 лет. Так, 19% опрошенных взяли ипотеку на срок от 11 до 15 лет, 21% — от 16 до 20 лет, 22 % — от 26 до 30 лет.

Средний платеж по ипотеке в нашем регионе составляет 31,4 тыс. рублей. Хотя чаще всего ежемесячная выплата составляет от 15 до 30 тыс. рублей (41%) и до 15 тыс. рублей (27%). Свыше 105 тыс. рублей в месяц платят только 3% опрошенных.

— Люди стали больше задумываться над размером ежемесячного платежа и ставки, чем над суммой и сроком кредита. Отсюда и индивидуальные стратегии заемщиков. Люди, успевшие взять льготную ипотеку по низкой ставке, начали складывать деньги в банк под высокий процент и при этом вносят минимальный ежемесячный платеж. А, взяв кредит по рыночной ставке и опасаясь дальнейшего падения доходов, люди формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже. Те же, кому комфортен нынешний платеж и одновременно с этим есть желание скорее закрыть ипотеку, сокращают срок. Добавлю, что в последнем варианте значительно уменьшается переплата по кредиту, — прокомментировал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Артур Ахметов.

Основной причиной, по которой заемщики не гасят ипотеку досрочно, является отсутствие финансов (63%). Откладывают деньги на другие цели 12% респондентов, по 4% хранят деньги на банковском депозите и инвестируют в другие активы. 9% считают, что гасить ипотеку досрочно невыгодно.

В целом по России, по данным ЦБ, объем досрочного погашения ипотеки уменьшился практически до минимума за последние два года.

Напомним, в октябре после повышения ключевой ставки, первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирской области вырос до 50%.По итогам ноября 40 процентов новостроек в Новосибирске продавалось в рассрочку.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в антирейтинг по просроченной ипотеке на стройку. 

Фото freepik, автор: freepik

22

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ипотека


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Женщин этот удар чаще всего настигает в возрасте 50 лет
Все материалы
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирцы платят за ипотеку более 105 тысяч рублей в месяц
11/12/24 9:00
Недвижимость Общество
Новосибирский актёр Кологривый сыграет агента 006 в фильме «Небриллиантовая рука»
10/12/24 19:30
Общество
Ёлку за 18 000 рублей предлагают купить в центре Новосибирска
10/12/24 19:15
Общество
«Газпром нефть» увеличила поставки топлива российским аграриям
10/12/24 18:53
Бизнес
Бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве домов в Новосибирске
10/12/24 18:45
Право&Порядок
Новосибирца три месяца держали в рехабе, чтобы продать его дом
10/12/24 18:30
Право&Порядок
Новосибирская область на расселение аварийного жилья получила 4,7 млрд рублей
10/12/24 18:15
Недвижимость
Около девяти тысяч жительниц Новосибирской области впервые стали мамами
10/12/24 18:00
Общество
Новосибирский эмитент «Чистая планета» не допустил фиксации дефолта
10/12/24 17:15
Бизнес
В этом сезоне жительницы Новосибирска охотятся за шубами из искусственного меха
10/12/24 17:00
Бизнес Общество
В Новосибирске приставы приостановили деятельность коллекторского агентства
10/12/24 17:00
Право&Порядок
Суд арестовал депутата, въехавшего на машине в автовышку под Новосибирском
10/12/24 16:45
Право&Порядок
У новосибирских водителей с рядом заболеваний забирают права
10/12/24 16:30
Право&Порядок
Мэр Новосибирска поручил привести в нормативное состояние контейнерные площадки
10/12/24 16:10
Власть
Российским маркетплейсам не хватает сильных конкурентов
10/12/24 16:00
Бизнес Общество
В Новосибирске откроется еще один центр реабилитации для участников СВО
10/12/24 15:45
Власть
Жители Ордынского района рискуют остаться без ледовой переправы
10/12/24 15:30
Бизнес Власть Общество
Власти раскрыли планы на землю под взорванным домом на Линейной в Новосибирске
10/12/24 15:00
Общество
Новосибирских музыкантов бесплатно научат создавать треки
10/12/24 14:48
Общество
Над Новосибирском можно увидеть вечерний парад планет
10/12/24 14:30
Общество
Популярное
Пара дерзких воров устроила бесплатный шопинг на Первомайке в Новосибирске
10/12/24 14:00
Неуловимый вор встал на колени после кражи в Новосибирске
9/12/24 18:00
Экс-полицейский выстрелил в коллегу и получил срок в Новосибирске
9/12/24 17:30
Новосибирцы, появившиеся на свет в новогодние праздники, дни рождения не отмечают
6/12/24 17:15
Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки
6/12/24 15:45
Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске
5/12/24 18:00
Новости компаний
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»
6/12/24 10:49
Энергетики обеспечили электроснабжение крупного ЖК в Новосибирске
5/12/24 11:25
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска