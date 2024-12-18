Участок для размещения метродепо в Новосибирске оценили минские проектировщики

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе визита в Минск посетил «Минскметропроект». Как напомнил глава города, сейчас муниципалитет прорабатывает документацию для строительства второго перегонного тоннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское», а также двух станций — «Гусинобродская» и «Молодёжная».

— Уже состоялись рабочие встречи, включая выезды на места будущего строительства. Обсуждали изыскательскую работу, разработку проекта планировки территории для объекта и градостроительный план земельного участка для депо, — пояснил Кудрявцев.

«Минскметропроект» — белорусское предприятие, которое больше 40 лет специализируется на создании сложных инженерных объектов, таких как метрополитены и подземные сооружения. В августе мэрия Новосибирска и «Минскметропроект» подписали меморандум о взаимопонимании.

В октябре-ноябре мэрия планировала объявить конкурс по проектированию продолжения строительства Дзержинской линии метро. Однако он до сих пор не объявлен. На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что в бюджете по-прежнему заложены 600 млн рублей на проектирование Дзержинской линии.

— Лимиты на проектирование есть, город готовит конкурсную документацию. До конца года она будет завершена и конкурс, возможно, будет объявлен. Есть основания предполагать, что в 2025 году подрядчик может приступить к работе. Срок проектирования займет не менее 1,5 лет. Будем надеяться, что к концу 2026 года у нас будет документация с экспертизой и дальше возникнет задача поиска инструментов финансирования строительных работ, — пояснял Травников.

Глава региона также отметил, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро, поэтому он предложил городу посмотреть на московских и белорусских проектировщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что интерес к проектированию и строительству метров в Новосибирске также проявляют китайские компании. Об этом в июле сообщали представители China Railway Tunnel Group (CRTG).