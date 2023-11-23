Более 8 тысяч мам получают досрочные пенсии в Новосибирской области

Больше 8 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии в Новосибирской области. Это возможно из-за того, что возраст выхода на пенсию у многодетной мамы зависит от количества детей. Об этом сообщает пресс-служба отделения CФР.

Досрочно на пенсию мама может выйти, если у нее от трех детей. За каждого ребенка матери снимается год от выхода на пенсию. Так, например, если детей четверо, то их мама выйдет на пенсию в 56 лет. Возраст выхода на пенсию для матерей, у которых пять и более детей сохранен на прежнем уровне — 50 лет.

Также помимо достижения возраста должны быть соблюдены еще и другие условия. Наличие необходимого страхового стажа (не менее 15 лет) и количества сформированных пенсионных коэффициентов (в текущем году 25,8).

— Напомним, что периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности), как и периоды трудовой деятельности, включаются в страховой стаж. За них устанавливаются определенные пенсионные коэффициенты, — говорится в сообщении.

Еще один условием является воспитание ребенка до возраста не менее 8 лет. Это подтверждается, например, паспортом ребенка, справкой из школы и так далее.

Стоит обратить внимание, что правом досрочно выйти на пенсию обладает не только родная мать, но и приемная. Но на опекунов льгота не распространяется.

Ранее редакция сообщала о том, что в конце года пожилые граждане получат пенсию дважды.