Вор в законе, коронованный по скайпу, скончался в СИЗО Новосибирска

Начальник СИЗО-1 Александр Гаськов фигурирует в материалах уголовного дела о смерти известного в криминальных кругах Евгения Антипова. Погибший являлся последним в Новосибирске вором в законе.

― Несколько месяцев назад по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ («Халатность»). Одним из фигурантов дела называют 41-летнего начальника СИЗО-1 Александра Гаськова, ― сообщает НГС.

Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что начальнику СИЗО уже избрали меру пресечения.

По информации Infopro54 Гаськов не является обвиняемым и в настоящее время находится в очередном отпуске.

Причины смерти Антипова следствие не разглашает. Но знакомые криминального авторитета подозревают, что вор в законе употреблял слишком много анаболических стероидов.

― Антип занимался спортом и наращивал массу. Возможно, что переборщил с анаболиками и сердце не выдержало. Нашли его в камере уже мертвым, ― рассказал источник в правоохранительных органах.

За плечами 51-летнего рецидивиста более двадцати лет, проведенных за решеткой. Последний приговор Антипов выслушал в Дзержинском районном суде в апреле 2016 года. За жестокие разборки в СИЗО № 1 его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Также погибший являлся единственным в России вором в законе, которого короновали по скайпу.

Накануне смерти авторитета доставили в новосибирское СИЗО из магаданской колонии.

Ранее редакция сообщала, что в СИЗО № 1 умер арестант от передозировки наркотиками.