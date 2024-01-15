Более 9 млн пассажиров за 2023 год обслужил аэропорт Толмачево в Новосибирске

— По итогам 2023 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров – 9,093 млн., что на 19,9% больше, чем в 2022 году, когда было обслужено 7,585 млн. пассажиров. В том числе обслужено 2, 543 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 28,3%, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Внутренними воздушными линиями воспользовались 7,712 млн. пассажиров. Это на 15,1% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Мирный

— Наибольший рост пассажиропотока в 2023 году показали такие внутренние направления как: Певек (в 9 раз), Горно-Алтайск (+319,8%), Барнаул (+307,4%), Анадырь (+232,3%), Надым (+118,8%), Игарка (+82,5%), Махачкала (+65,7%), Кемерово (+63,0%), Оренбург (+58,5%), Ханты Мансийск (+55,7%), — говорится в сообщении.

Что касается международных линий (МВЛ), то наиболее популярными в 2023 году стали Анталия, Пхукет, Дубай, Стамбул, Утапао, Бангкок, Пекин, Хургада, Коломбо. Всего на МВЛ обслужено 1,381 млн. пассажиров. Рост за год составил 56,4%.

— Самыми динамичными международными направлениями стали: Пекин (в 33 раза), Стамбул (+600,1%), Утапао (+552,3%), Пхукет (+531,0%), Бангкок (+344,4%), Коломбо (+265,9%), Дубай (+135,1%), Анталия (+135,2%), — добавили в пресс-службе.

Грузовые рейсы через аэропорт Толмачево в 2023 году выполняли такие грузовые авиакомпании как: «Авиастар-ТУ», «Волга-Днепр» и другие. Они перевезли за год 28 450 тонн грузов.

Ранее редакция сообщала, что прямые рейсы из Новосибирска в Тобольск возобновили в Толмачево.