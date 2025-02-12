Более 9 млрд получит Новосибирск из областного бюджета в качестве субсидий

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на мероприятии, посвященном итогам работы департамента транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска.

— Мы вступаем в новую эпоху национальных проектов. Проект «Безопасные качественные дороги» завершился, и на прошлой неделе Минтрансом были подведены итоги его реализации. Этот проект оказался самым заметным среди всех национальных проектов в стране. Сегодня Президент поставил перед нами новые задачи и цели. Мы будем работать в рамках двух национальных инициатив, при этом основное внимание уделим проекту «Инфраструктура для жизни». Здесь перед нами стоят задачи как в дорожной отрасли, так и в области транспорта, — отметил Анатолий Костылевский.

По его словам, в настоящее время местные власти определяют приоритетные объекты, работа по которым начнется уже в текущем году. Также для обновления подвижного состава в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено более трех миллиардов рублей.

— Процент обновления должен быть таким же, как и для дорожной сети — 85% пассажирского транспорта в агломерации не должно превышать установленные сроки службы, — добавил министр.

В 2025 году в бюджете Новосибирской области предусмотрено почти 9,5 млрд рублей для реализации дорожных мероприятий, обновления подвижного состава общественного транспорта и организации пассажирских перевозок в Новосибирске. С областной поддержкой начнётся обновление вагонов метрополитена: запланировано поступление одного пятивагонного состава, а также подписан контракт на поставку ещё четырёх в будущем.

В рамках нацпроекта в прошлом году в Новосибирске было отремонтировано 14 объектов. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в агломерации достигла 85,3%. В 2024 году при поддержке области город приобрёл 169 троллейбусов с автономным ходом типа «Горожанин», 20 трамваев, модернизация которых проводилась российско-белорусской компанией, а также пять автобусов. Все единицы техники поступили в регион.