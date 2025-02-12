В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор Новосибирской области информирует, что по итогам шестой недели 2025 года в регионе наблюдается увеличение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, включая ОРВИ и грипп.
Отмечается постепенный рост доли положительных результатов исследований на грипп. По данным лабораторного мониторинга, все циркулирующие штаммы являются вакцинными.
Чтобы снизить риск заболеваемости нужно соблюдать следующие правила:
Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле регионального управления надзорного ведомства.
— При появлении симптомов заболевания (кашель, першение в горле, головная боль, повышенная температура, озноб) обратитесь к врачу для постановки диагноза и соответствующего лечения, — отмечают в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что эпидемиолог из Новосибирска предупредил об опасности норовируса. Инфекция может привести к обезвоживанию.
Источник фото: Freepik / Автор — kjpargeter
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