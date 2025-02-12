В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор Новосибирской области информирует, что по итогам шестой недели 2025 года в регионе наблюдается увеличение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, включая ОРВИ и грипп.

Отмечается постепенный рост доли положительных результатов исследований на грипп. По данным лабораторного мониторинга, все циркулирующие штаммы являются вакцинными.

Чтобы снизить риск заболеваемости нужно соблюдать следующие правила:

Тщательно соблюдать личную гигиену: регулярно мыть руки и использовать антисептические средства. Проводить влажную уборку и проветривать помещения. Избегать посещения мест с большим скоплением людей. Регулярно бывать на свежем воздухе. Вести здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и занятия физической культурой.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле регионального управления надзорного ведомства.

— При появлении симптомов заболевания (кашель, першение в горле, головная боль, повышенная температура, озноб) обратитесь к врачу для постановки диагноза и соответствующего лечения, — отмечают в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что эпидемиолог из Новосибирска предупредил об опасности норовируса. Инфекция может привести к обезвоживанию.