Новосибирский санаторий занял на облигационном рынке уже 180 млн рублей

Новосибирская компания АО «Хвоя» сообщила о размещении по закрытой подписке коммерческих облигаций на сумму 30 млн рублей. Срок обращения бумаг — до января 2028 года.

Как выяснила редакция Infopro54, бессрочную программу размещения коммерческих облигаций компании на 2 млрд рублей Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал в июне 2024 года. В настоящее время на бирже в обращении уже находится четыре выпуска. По первым трем компания привлекла 150 млн рублей. Их погашение предстоит в 2027 году. Как отмечается в сообщении на Cbonds, потенциальные приобретатели выпусков облигаций являются исключительно клиентами АО «Экспобанк».

В декабре 2024 года НРД зарегистрировал еще четыре выпуска коммерческих облигаций «Хвоя» серий КО-П05 – КО-П08.

АО «Хвоя» создано в 2002 году в Новосибирской области. Акватермальный курорт находится в Бердске, на Бердском побережье, говорится в карточке эмитента.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Хвоя» создано в 1999 году. До июня 2022 года 100% акций компании принадлежали одному из учредителей ООО «УК «Фуд-Мастер» (85,8%), директору АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43», депутату Заксобрания Новосибирской области Николаю Машкарину, который купил этот актив у АО «НЗХК» (Ранее санаторий «Былина». — Ред.). Сейчас информация о собственниках закрыта. Выручка компании в 2023 году составляла 410,8 млн рублей (+157%), чистая прибыль — 42,3 млн. Ранее отмечалось, что конечным бенефициаром компаний группы «Астон», а также «Экспобанка» является новосибирский банкир Игорь Ким.

В январе 2025 года парк-отель «Хвоя» стал шестым в регионе предприятием туристической сферы, которое участвует в проекте по повышению производительности. Летом 2024 года пляж парка-отеля «Хвоя» получил «синий флаг» качества.

Ранее редакция сообщала о том, кто владеет санаториями Новосибирска.