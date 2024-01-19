Уже почти 4,5 тысячи человек окунулись в купели в Новосибирске

В Новосибирске уже 4356 человек совершили обряд омовения на Крещение.
Стоит отметить, что несколько часов назад количество людей совершивших купание в купели было 1550.
— Ночью начали работу две купели: в районе микрорайона Затон и на водохранилище в районе пляжа «Бумеранг», — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Сейчас готовят к открытию еще четыре купели: у ЖК «Венеция» и «Европейский берег», на озёрах Спартак и Жемчужина Сибири.
МЧС России напоминает, что окунаться в ледяную воду можно только в специально оборудованных местах. Всего тких мест в Новосибирске 6, а в области порядка 30.
Ранее редакция сообщала о том, что можно ли заболеть при обряде омовения на Крещение.
Фото со страницы мэрии Новосибирска в Телеграм
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