Уже почти 4,5 тысячи человек окунулись в купели в Новосибирске

В Новосибирске уже 4356 человек совершили обряд омовения на Крещение.

Стоит отметить, что несколько часов назад количество людей совершивших купание в купели было 1550.

— Ночью начали работу две купели: в районе микрорайона Затон и на водохранилище в районе пляжа «Бумеранг», — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Сейчас готовят к открытию еще четыре купели: у ЖК «Венеция» и «Европейский берег», на озёрах Спартак и Жемчужина Сибири.

МЧС России напоминает, что окунаться в ледяную воду можно только в специально оборудованных местах. Всего тких мест в Новосибирске 6, а в области порядка 30.

Ранее редакция сообщала о том, что можно ли заболеть при обряде омовения на Крещение.