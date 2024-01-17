Курьер-мошенник обманул пятерых пенсионерок на 2,5 млн рублей в Сибири

Жителя Новосибирска будут судить за «развод» пенсионерок на 2,5 миллиона рублей в соседнем Красноярске.

В июле прошлого года в полицию обратились 5 жителей краевого центра и сообщили, что их пожилые родственники в возрасте 81-84 лет стали жертвами мошенников.

Следствие установлено, что всем старушкам звонил мужчина, который представлялся следователем и сообщал, что их сын, либо внук стал виновником ДТП и из-за него пострадал человек. За определенную сумму денег «следователь» обещал «разрулить» ситуацию и помочь избежать близкому родственнику бабушки тюремного срока.

— Желая помочь своей племяннице, одна из потерпевших передала курьеру более 1 миллиона рублей. Таким же образом поступили еще четыре пожилых женщины. Общий ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей, — сообщили Infopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Правоохранители установили личность «благодетеля». Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Новосибирска. Парень специально приехал в соседний регион на заработки «легких денег». Задержать молодого человека удалось уже в аэропорту, когда он собирался вернуться домой в Новосибирск.



Полицейские выяснили, что предложение такого заработка сибиряку поступило в одном из мессенджеров. В обязанности курьера входило приезжать на указанные мошенниками адреса, забирать вещи и деньги и переводить их на указанные счета.

За время «работы» курьером новосибирцу удалось заработать более 290 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», еум грозит до 10 лет лишения свободы. Своей участи курьер ожидает в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники с помощью искусственного интеллекта создают аудиосообщения голосом близких родственников, чтобы вымогать денежные средства у своих жертв.