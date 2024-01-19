В рейтинге по скорости строительства жилья Новосибирская область на 31 месте в России

На начало 2024 года Новосибирская область занимает 31 место в рейтинге девелоперов России по скорости строительства жилья, который подготовлен «Единым ресурсом застройщиков» (ЕРЗ). Возглавили рейтинг застройщики Новгородской, Оренбургской и Томской областей.

По данным рейтинга, в Новосибирской области дом в среднем строится за 746,6 дней. При этом средняя площадь новостройки в регионе составляет 5 485 кв. м, а ее высота — 17,5 этажей. Отмечается, что за последние три года в регионе возведено 3 965 753 многоквартирных домов (в том числе малоэтажки, таунхаусы и т.д.) по договорам долевого участия.

Согласно региональному рейтингу девелоперов по темпам стройки, первое место в Новосибирской области заняла компания «Метр», которой на возведение одного дома требуется в среднем 103 дня. Девелопер строит в основном двухэтажные дома средней площадью 45 кв. метров.

На втором месте «Маслянинская строительная организация» (МСО) — 145 дней. Этажность домов, которые возводит компания —2,7, площадь — 509 кв. метров.

Замыкает тройку лидеров СЗ «Дар». На строительство одного дома компании требуется в среднем 196 дней. Девелопер возводит двухэтажные дома, средней площадью 1823 кв. метра.

Далее следует СФО «Основа», которой требуется на строительство одного дома в среднем 207 дней (этажность— 3,7, средняя площадь — 1 341 кв. метр).

Если говорить о девелоперах, которые строят высотные дома, то на первом месте СК «СибирьИнвест» (пятое место в общем рейтинге), у которой на строительство дома уходит в среднем 314,6 дней (средняя этажность домов — 19, средняя площадь — 6 842 кв. метра). Далее идут Производственно-строительный холдинг «СтройРегионСервис» (в общем рейтинге 7 место). Девелопер возводит дома в среднем за 332,7 дней (средняя этажность домов — 10, средняя площадь — 4 899 кв. метров) и Специализированный застройщик «Первый» (в рейтинге он на 10 месте). На возведение одного дома компании требуется в среднем 367 дней (средняя этажность домов — 15, средняя площадь — 4 157 кв. метров).

В исследовании рассчитывается среднее арифметическое срока строительства всех введенных в эксплуатацию домов застройщиками в конкретном регионе за последние три года. При этом в рейтинге отсутствуют регионы, в которых за это время девелоперы ввели менее 50 тыс. кв. м жилья. Таким образом, в исследовании представлено 75 субъектов.

По данным мэрии, в 2023 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1, 6 млн кв. метров жилья. Это на 377 тысяч кв. метров больше, чем в 2022 году. Это 1 121 объект или 27 711 квартир. На долю многоэтажного жилья пришлось 1,4 млн кв. метров (119 домов, 27 550 квартир), индивидуальное строительство — 185,9 тыс. кв. метров (997 домов), малоэтажное строительство — 7,3 тыс.кв. метров (5 домов, 161 квартира).

Ранее редакция сообщала, что в декабре новосибирцы купили квартир в новостройках на 13,2 млрд рублей.