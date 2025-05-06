Более четырех млн заплатят за техобеспечение «Бессмертного полка» в Новосибирске

5 мая на официальном сайте Госзакупок стартовал аукцион на поиск подрядчика для организации технического обеспечения Общественной гражданской акции «Бессмертный полк». Заявки от участников принимаются до 12–00 по новосибирскому времени 6 мая, а общая стоимость договора составляет 4 миллиона 250 тысяч рублей. Итоги аукциона будут подведены сразу после окончания приёма заявок, 6 мая.

Согласно документации за указанную сумму подрядчику предстоит взять на себя полное обеспечение площадки сценическим, звуковым и видеооборудованием, а также его обслуживание во время всех мероприятий на данной площадке. Работы по декорированию площадки, которые надо сделать согласно эскизу и демонтажные работы тоже входят в договор. При этом транспортировку оборудования исполнитель организует самостоятельно.

Срок выполнения всех услуг, включая установку, обслуживание и демонтаж аппаратуры, ограничен двумя днями, с 8 по 10 мая 2025 года.

— Осуществить демонтаж и вывоз оборудования и декоративного оформления собственными силами не позднее 2-х дней после окончания мероприятия, после окончания демонтажа провести уборку технологического мусора и вывоз его с площадки, — уточняется в техзадании.

Оговаривается, что «при выполнении монтажных и демонтажных работ необходимо соблюдать меры безопасности при работе на площадке с высоким пешеходным трафиком».

Напомним, что в этом году колонна «Бессмертного полка» вновь пройдет по центральному проспекту Новосибирска. Сбор участников начнется в 9-00 по адресу: Октябрьская магистраль, 3. А ровно в 10-45, сразу после окончания военного парада, новосибирцы с портретами фронтовиков выдвинутся в сторону площади Ленина. Решение об очном проведении «Бессмертного полка» было принято в конце апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что 4 мая в центре Новосибирска прошла репетиция парада. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее смотрели тысячи зрителей.