В Новосибирске не нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ

Торги на проведения видеосъемки Единого государственного экзамена в Новосибирской области признаны несостоявшимся. Из протокола, опубликованного на сайте Госзакупок, следует, что на участие в аукционе подал заявку только один потенциальный подрядчик, но и он не смог пройти отбор.

Напомним, контракт, заказчиком которого выступал Новосибирский институт мониторинга и развития образования, был объявлен 22 апреля и оценивался в 30,4 млн рублей. Согласно условиям, изложенным в документации, исполнителю предстояло организовать видеосъемку ЕГЭ с помощью 67 камер, а также провести полноценную онлайн-трансляцию. При это заказчик обязался предоставить такое оборудование для видеозаписи и съемки, как 67 флешек и 67 камер видеонаблюдения, 8 коммутаторов, 16 бесперебойников и телекоммуникационный шкаф, а также 3 281 ip-камеру.

Также в документах оговаривалось, что при условии сбоя какого-либо оборудования по время сьемки, подрядчик должен будет починить и перенастроить все самостоятельно.

В 2024 году контракт на видеосъёмку экзамена заключали с ПАО «Ростелеком». Цена контракта тогда составила 28 млн 966 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году основной период единого государственного экзамена в Новосибирской области стартует 23 мая, его открывают экзамены по истории, литературе и химии. Завершится он 11 июня сдачей иностранных языков и информатики. Резервные дни — с 16 по 20 июня и 23 сентября. При этом для обязательных предметов — математики и русского языка — добавлены дополнительные дни сдачи.