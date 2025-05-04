В Новосибирске прошла репетиция Парада Победы

4 мая в центре Новосибирска прошла репетиция парада. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее смотрели тысячи зрителей. Открыл парад легендарный советский танк Т-34, а также машины командиров Красной армии ГАЗ-67. В репетиции приняли участие колонны военнослужащих войск Новосибирского гарнизона, а также современная военная техника, в том числе ракетные комплексы.

Кроме того, по площади пронесли Знамя Победы. Копию легендарного стяга привезли в Новосибирск из Москвы в рамках общероссийского марша-эстафеты «Наша Великая Победа».

Финальная репетиция парада пройдет в Новосибирске 7 мая. В этот день также будут перекрыты улицы в центре города.

Напомним, Парад Победы состоится в Новосибирске 9 мая. Он начнется в 10 утра. В 10.45 стартует шествие «Бессмертного полка».

В 12.30 пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.

В 18.00 на площади Ленина состоится концерт.

В период с 21:40 до 21:50 в вечерней программе на площади Ленина, у Монумента Славы и стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» будет представлена светомузыкальная постановка «Лучи Победы».

Кульминацией праздничных торжеств в 21:50 станет красочный фейерверк, который озарит небо над площадью Ленина и Монументом Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют. Кроме того, пиротехнические шоу запланированы в более чем тридцати районах и округах региона. Завершится праздник фейерверком на площади Ленина и Монументе Славы, а также артиллерийским салютом на Михайловской набережной и в других районах области.

Ранее редакция сообщала о том, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в Новосибирске в очном формате.