Рекламодателям

В Новосибирске прошла репетиция Парада Победы

  • 04/05/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске прошла репетиция Парада Победы
По площади Ленина пронесли копию Знамени Победы

4 мая в центре Новосибирска прошла репетиция парада. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ее смотрели тысячи зрителей. Открыл парад легендарный советский танк Т-34, а также машины командиров Красной армии ГАЗ-67. В репетиции приняли участие колонны военнослужащих войск Новосибирского гарнизона, а также современная военная техника, в том числе ракетные комплексы.

репетиция парада

Кроме того, по площади пронесли Знамя Победы. Копию легендарного стяга привезли в Новосибирск из Москвы в рамках общероссийского марша-эстафеты «Наша Великая Победа».

Знамя Победы

Финальная репетиция парада пройдет в Новосибирске 7 мая. В этот день также будут перекрыты улицы в центре города.

Напомним, Парад Победы состоится в Новосибирске 9 мая. Он начнется в 10 утра. В 10.45 стартует шествие «Бессмертного полка».

В 12.30 пройдет торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню.

В 18.00 на площади Ленина состоится концерт.

В период с 21:40 до 21:50 в вечерней программе на площади Ленина, у Монумента Славы и стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» будет представлена светомузыкальная постановка «Лучи Победы».

Кульминацией праздничных торжеств в 21:50 станет красочный фейерверк, который озарит небо над площадью Ленина и Монументом Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют. Кроме того, пиротехнические шоу запланированы в более чем тридцати районах и округах региона. Завершится праздник фейерверком на площади Ленина и Монументе Славы, а также артиллерийским салютом на Михайловской набережной и в других районах области.

Ранее редакция сообщала о том, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в Новосибирске в очном формате. 

Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info, предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.

88

Рубрики : Общество Власть Культура История

Регионы: Новосибирск

Теги : репетиция парад Победы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
В Новосибирске прошла репетиция Парада Победы
4/05/25 16:00
Власть История Культура Общество
Летняя жара придет в Новосибирск во второй неделе мая
4/05/25 15:00
Общество
Инвестора для создания бизнес-инкубатора на Фабричной ищет мэрия Новосибирска
4/05/25 13:00
Бизнес Власть Инвестиции
Новосибирские врачи спасли руку участнику СВО, атакованному дроном
4/05/25 12:00
Медицина Общество
В микрорайоне Клюквенный начинают строить дороги
4/05/25 9:30
Бизнес Власть
Сеть магазинов фиксированной цены за квартал заработала в России 74 млрд рублей
3/05/25 19:00
Бизнес
4 мая перекроют движение транспорта на всех центральных улицах Новосибирска
3/05/25 17:00
Город Общество
Жителей Новосибирской области начинают отключать от тепла
3/05/25 15:00
Власть Общество
Первые труппы Новосибирского театра оперы и балета формировались в годы войны
3/05/25 13:00
Город История Культура
Новосибирцы часами стоят в огромных пробках на Гусинобродском кладбище
3/05/25 11:12
Общество
Резкое похолодание пришло в Новосибирскую область
3/05/25 9:30
Город Общество
Новосибирский завод «Сибсельмаш» перешёл под управление «Курганприбора»
2/05/25 17:00
Бизнес Экономика
Праздничный салют на годовщину Победы обойдётся Новосибирску в 1,5 млн рублей
2/05/25 15:30
Общество Экономика
В майские праздники в Новосибирске за поджигателями будут следить беспилотники
2/05/25 13:30
Общество
YouTube стал доступен без VPN у части жителей Новосибирска
2/05/25 11:30
Общество Телекоммуникации
Мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске
2/05/25 10:00
Происшествия
Иностранные компании интересуются, как вернуться в Россию
1/05/25 16:30
Бизнес Власть ВЭД
Средний возраст легковых авто сибиряков достиг почти 19 лет
1/05/25 15:30
Общество Транспорт
ЦИК сохранил число одномандатных округов в НСО для выборов в Госдуму
1/05/25 14:31
Власть Политика
На ценниках социальных товаров в Новосибирске предлагают указывать наценку
1/05/25 13:30
Бизнес Власть Общество
Популярное
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска